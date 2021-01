Pulpo González, picante contra Racing y Lanús

Cada vez que le dan la chance de hablar, Diego González deja bien en claro lo agradecido que está de haber podido llegar a Boca en un momoento muy particular de su carrera, recibiendo la oportunidad de reinventarse y volver a competir al máximo nivel.

Además, en diálogo con Boca de Selección, por AM 770, se tomó un tiempo para expresar cómo se sintió en Racing y Lanús, clubes por los que pasó antes arribar al Xeneize, donde no fue del todo valorado y terminó partiendo sin pena ni gloria.

"Evitar ese gol (de Banfield) fue maravilloso. Cuando todos daban por terminada mi carrera, que aparezca esta posibilidad en mi vida, a una edad muy buena, fue espectacular. Pasé de que me hayan querido retirar en mi club anterior (por Racing) a ganar un título con Boca", comentó.

La anotación que evitó es una de el 'Taladro' en la final de la Copa Diego Maradona, jugada que le costó una lesión muy dura en el tobillo, por la cual debieron operarlo y ahora deberá reposar largos meses hasta poder volver a entrenar a la par de sus compañeros.

Sobre eso, comentó: "Por el momento estoy sin pisar con la pierna izquierda. Estoy tirado en el sillón o en la cama, viendo fútbol".

Luego, siguió disparando: "En Lanús me dijeron miles de cosas, me pusieron un montón de trabas. Cuando más necesité de quienes yo creía que me querían, me dieron vuelta la cara. En menos de tres días se arregló todo con Boca y fui jugador del club. Eso pasó porque hubo interés de las dos partes. En Lanús, en cambio, me cerraron las puertas". Picante.

