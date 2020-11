Seba Domínguez reveló las charlas que tuvo con Messi y Scaloni: "Necesito hablar con vos ya"

Ayer, la Selección Argentina se enfrentó ante Perú por la fecha número cuatro de las Eliminatorias Sudamericanas.

El conjuto nacional logró vencer como visitante al equipo de Ricardo Gareca, mostrando un buen rendimiento tras un sólido 2 a 0.

La victoria fue, por supuesto, tema de conversación en todos los programas de índole deportiva.

ESPN F90 no fue la excepción y, además del análisis de los panelistas, llegó una historia relatada por Sebastián Domínguez.

El exdefensor, ahora comentarista, reveló que tuvo charlas con Lionel Scaloni y Lionel Messi en las que les dejó bien en claro que sus críticas nunca eran malintencionadas.

#ESPNF90 �� | ESPN 2



SINCERIDAD TOTAL



El recuerdo de @sebadominguez6 sobre sus charlas con Lionel Scaloni y Lionel Messi. pic.twitter.com/cYV3iScTWO — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) November 18, 2020

"Fui a pedirle a Scaloni. Le dije: "Necesito hablar con vos ya, me la comí 15 días, la estoy pasando mal". Con Leo lo mismo. Lo conozco de chico. Lo esperé en el ascensor, cuando bajó y me vio me vino a saludar. Le di un abrazo y le dije: "Cualquier cosa que escuches que yo dije sobre vos de acá a que termines tu carrera, andá y mirá el video y fijate lo que dije. Ojo con lo que te digan, vos escuchame a mi". Yo tengo miles de defectos, pero no soy mala leche", sentenció el Negro. ¡Cracks!

Lee También