El River de Gallardo capítulo mil: por dos goles en contra, no venció a São Paulo

Desde que se había parado el fútbol sudamericano, allá por marzo, São Paulo había jugado hasta el día de hoy trece partidos oficiales. River recién hoy cortó una sequía de 190 días sin jugar. En el Morumbí, el equipo paulista era el gran candidato a ganar. Principalmente, porque está en actividad desde el 23 de julio.

Sin embargo, en la cancha de juego solo se vio hasta los diez minutos, cuando Enzo Pérez metió en contra el 1-0 del dueño de casa. Desde ese minuto, el Millonario fue superior a un equipo que, al parecer por lo que vimos este jueves, Dani Alves y Juanfran son Maradona y Pelé comparados a sus compañeros.

Tiene 34 años y no jugaba al fútbol hace 6 meses. Corrió, dominó el juego de su equipo, manejó los tiempos, recuperó en mitad de cancha y demostró toda su calidad



Enzo Nicolás Pérez, el mejor mediocampista del fútbol argentino �� pic.twitter.com/MZqxu9FLpe — Bolavip Argentina (@BolavipAr) September 17, 2020

Marcelo Gallardo lo hizo de nuevo y la inactividad no se notó ni un poco: Rafael Santos Borré empató a los dieciocho minutos. Presión alta, compromiso total a la hora de defender. River no estuvo parado sino no se entiende.

En la segunda parte, Julián Álvarez, la gran sorpresa del Muñeco, clavó un golazo para un 2-1 que pintaba a ser el gol del triunfo. No obstante, a los tres minutos, Fabrizio Angileri se llevó puesto un rechazo de Franco Armani y en contra metió el 2-2.

Todavía no sabemos si nos sorprendimos más por el rendimiento de River o por el de São Paulo. Uno llevaba 190 días sin jugar, el otro hoy jugó su encuentro número catorce desde marzo.

Lo cierto es que uno revalida año a año la admiración que genera: una bestia. El otro dio la sensación que los redactores de Bolavip le podíamos hacer partido.

