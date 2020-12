Mauricio Mulder sobre el título de Sporting Cristal: "Es una cervecería"

El último domingo, Sporting Cristal se consagró campeón del fútbol peruano. Empató con la U, lo superó en el global y levantó la Copa de la Liga 1 2020.

Los Celestes consiguieron su quinto título en menos de 10 años y sin duda esto despertó admiración. Para muchos es el modelo a seguir para Alianza y la U, por ejemplo.

Obviamente, las opiniones opuestas no faltaron. El hecho de que los Celestes no tengan las misma historia que los Cremas, Blanquiazules, Rosados o Dominós hace que algunos no lo valoren igual.

El excongresista Mauricio Mulder, por ejemplo, comentó una noticia con respecto al título rimense. Sus palabras, hay que decirlo, generaron mucho más rechazo que acuerdos.

"La inocultable razon de fondo es que mientras casi todos los equipos son asociaciones de entusiastas, Cristal es una cervecería, que ademas tiene el monopolio de la cerveza en el pais", escribió el funcionario que estuvo en el congreso casi 20 años.

Así, el político dio que hablar por sus palabras en relación al fútbol peruano. Claramente, no sabe que los Celestes ya no pertenecen a Backus ¡Imagínense como ejercía el poder!

