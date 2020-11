"El fútbol no volvió a ser lo mismo": Renato Cisneros le dedico mensaje a Maradona

Si hablamos de personajes históricos del siglo XX tenemos que hablar de Diego Armando Maradona: un heroe popular que desde la cancha de fútbol transmitió mucho más que cualquier político o intelectual.

Este miércoles 25 de noviembre, este Dios murió. Un paro respiratorio nos hizo acordar que es humano y que la vida acaba. Hoy, todos lloran al jugador que trascendió estadio y noticias deportivas.

En Perú, obivmanete, también se manifiestan al respecto. Jefferson Farfán, por ejemplo, se manifestó en Instagram. Lo llamó ídolo y le deseó que descance en paz.

Año 1984. Un niño enfermo necesitaba dinero para poder operarse. La familia le pidió al Napoli que realizara un evento solidario para ayudarlo, pero el club se negó.



Maradona organizó el partido por su cuenta, pagó un seguro contra lesiones y jugo en una cancha de barro. pic.twitter.com/k2WGbwoyfC — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 25, 2020

Renato Cisneros, escritor nacional, también se manifestó: "El año más desgraciado de la historia reciente se llevó al mejor futbolista de todos los tiempos. Descansa, Maradona, para muchos el fútbol no volvió a ser lo mismo desde que te retiraste".

"El primer sueño con nombre propio que tuviste. Eso se ha muerto. #Maradona", escribió después en twitter. También después trajo una de sus citas más recordadas.

"Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra"

¡Hasta siempre Diego Armando Maradona!

El año más desgraciado de la historia reciente se llevó al mejor futbolista de todos los tiempos. Descansa, Maradona, para muchos el fútbol no volvió a ser lo mismo desde que te retiraste. ⚽️���� pic.twitter.com/5VUv4M6o0n — Renato Cisneros (@recisneros) November 25, 2020

