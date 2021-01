"El país está cansado": Roberto Mosquera y su respuesta para Ángel Comizzo

Esta semana Ángel Comizzo se mandó con la polémica. El argentino dijo que Spoting Cristal no está a la altura de Universitario o Alianza Lima, que es como comparar a Velez con Boca y River.

Obviamente, tras ello, todos lo atacaron. Hasta los propios hinchas de la U aseguraron que sus declaraciones estaban fuera de lugar, más recordado que fueron superados por los Celestes en la úlitma final, en donde el argentino fue expulsado por hacer una pataleta.

Se manifestaron periodistas, jugadores y referentes celestes. Ahora, quien se sumó fue nada menos que Roberto Mosquera, quien ya ha tenido sus tensos intercambios con el entrenador que supo ser el arquero de River.

¡Se alista la Máquina! Al mando de Roberto Mosquera, Sporting Cristal sumó su segundo día de entrenamientos.



�� @ClubSCristal pic.twitter.com/C0rUX7tLIZ — ESPN Perú (@ESPNPeru) January 20, 2021

"La eterna rivalidad no va con nosotros. Yo represento a Sporting Cristal y cada cosa que digo tengo muy claro el camino del club y lo que se necesita decir o no. El país está cansado de rivalizar permanentemente", tiró para comenzar el identificado con los Celestes.

"Cristal se funda muchos años después, es meritorio que en menos tiempo de vida se haya dado alcance, eso quiere decir que hemos hecho buenos pasos. Me ponía a pensar que todas las copas no tendrían importancia si no hubiéramos caminado por un lugar limpio, honrado, sin criticar a nadie, sin hablar del arbitraje, hay un camino que te lleva a las copas", complementó después.

Así, le respondió Mou al argentino que viene siendo muy señalado. Ahora, para que no sea tan odiado debería ponerse a trabajar y conseguir resultados. El año pasado sin duda como DT fue una decepción y este 2021 le han dado una nueva oportunidad ¡Comenzó mal!

�� MIGUEL REBOSIO ��

➖ Sobre declaraciones de Ángel Comizzo

✔️ No soy hincha de Cristal, soy del Boys. Pero cuando hablan mal de un equipo al cual yo pertenecí y las cosas no son como lo dicen... si que jode.

Via: @tocaypasaperu pic.twitter.com/dTyo72oZMP — pielceleste (@pielceleste) January 21, 2021

Lee También