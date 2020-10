El presidente de Gimnasia, picante contra River: "Si tenemos que hacer una vaquita..."

Cada vez falta menos para que vuelva el fútbol argentino luego de siete meses y medio de inactividad como consecuencia de la pandemia del coronavirus. La reanudación se producirá el próximo fin de semana con la Copa Liga Profesional.

En ese contexto, se instaló un debate en torno a la localía de River Plate. Sucede que el equipo Millonario está remodelando el Estadio Monumental, por lo que pretende jugar sus partidos como local en el River Camp, su lugar de entrenamiento.

Esta situación es similar a la de Real Madrid, que está jugando en su estadio alternativo mientras remodela el Santiago Bernabeu. De todas maneras, muchos equipos del fútbol argentino se mostraron en contra hablando de que se atenta contra la imagen del certamen.

Uno de los que se expresaron en contra fue Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, pero quien no demoró en sumarse al ataque contra la determinación de River fue Gabriel Pellegrino, máximo mandatario de Gimnasia y Esgrima La Plata.

"No sé si es plata, poder o qué. Si el problema es plata, hablemos de plata. Abrir un estadio sale un millón de pesos. No es ese el problema pero si no se puede, no se puede. A mí me gustaría llevar a Gimnasia a mi quinta, pero no se puede", comenzó afirmando.

"Si tenemos que hacer una vaquita entre todos para que River juegue en una cancha, la haremos entre todos los integrantes de los clubes. No es una suma imposible de solventar", profundizó Pellegrino, mostrándose muy irónico al respecto.

