El representante de Pratto: "Es incómodo que Lucas no tenga continuidad"

Por culpa del coronavirus, la pandemia que está generando dolores de cabezas en todo el mundo, el fútbol se paró en Argentina. ¿Cuándo volverá la actividad? Es una incógnita total. Es más, algunos dicen que se podrá volver a ver un partido de fútbol oficial en dos meses. ¿Y para que vuelvan los hinchas? No hay ni especulaciones sobre este tema. Tremendo.

A mitad de año finalizan los contratos de muchos futbolistas y otros están pensando cómo seguir después de esta cuarentena obligatoria. Por ejemplo, Lucas Pratto se tendrá que sentar a dialogar con los dirigentes de River para definir qué será de su futuro. ¿Se irá de La Banda el goleador de la final de la Copa Libertadores ante Boca?.

Su representante, Gustavo Goñi, dialogó con River Monumental y aseguró: "Cuando el fútbol se reanude nos vamos a sentar a hablar y a ver cómo seguimos. Es incómodo para todos que Lucas no tenga continuidad".

Día 84 en cuarentena. Recordamos el único gol que se hizo sacando del medio en una final de libertadores.

boca 1, River 1 porque acaba de empatar Pratto. pic.twitter.com/7a6p6xuvJv — Juanma Simó (@JuanmaS_RP2) April 5, 2020

Además, dejó en claro su postura: "La idea es charlar y ver cómo sigue todo, Gallardo eligió apostar a dos delanteros en el último tiempo y le dio resultado, pero para Lucas no jugar es algo que no lo ayuda, hay que sentarse y ver cómo sigue. Lucas se recuperó y estuvo en un estado óptimo para jugar pero ya no pudo tener continuidad y eso, por su físico, le jugó en contra".

Por último, el agente también se refirió a Martínez Quarta, a quien también representa: "Hemos recibido algunas ofertas que en su momento no satisficieron al club y se descartaron. Estábamos hablando nuevamente, pero ahora está todo parado por esta pandemia mundial. Lo que sí sabemos es que ningún jugador va a ser intransferible".

Lee También