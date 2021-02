¿Empezó campaña? Carlos Antonio Vélez le dio con todo a la Alcaldía de Bogotá

“Nada me gustaría más que poder volver al estadio, pero debemos ser realistas: eso no va a pasar en un futuro cercano. Bogotá, al igual que Colombia, no va a tener inmunidad de rebaño en este 2021. Incluso cumpliéndose el plan de vacunación en el país, tendríamos inmunidad. Tenemos que prepararnos para que los partidos, incluso los de la Copa América, sean sin público”.

Estas fueron las declaraciones de Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, ante la pregunta de qué posibilidades hay de qué posibilidades hay de que en la Copa América haya público, palabras que habrían caído mal en Conmebol porque el torneo, para ser rentable, debe tener un aforo mínimo de público.

En medio de esto apareció el popular periodista Carlos Antonio Vélez, quien sería candidato por el Centro Democrático para ser Senador, y aprovechó para "poner en su sitio" al secretario porque, según él, está hablando de cosas que no le competen.

"Las autoridades deben medir sus palabras, no puede ser como un ciudadano de a pie. Por lo tanto, ayer la salida en falso de Luis Gómez (Secretario de Gobierno de Bogotá) fue absoluta porque de acuerdo a él no hay Copa América y eso todavía no se puede definir. De inmediato, la doctora Blanca Durán (directora del IDRD) dice: eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde al Ministerio de Salud y al Gobierno Nacional. No es al que cuida la casa, es al dueño de la casa, y quién es el dueño el Gobierno, los demás cuidamos pedazos, por importantes que sean. Cerrar juicios a esta altura no tiene sentido", dijo Vélez.

Y luego agregó: Está claro que a la administración distrital no le gusta el fútbol y tampoco lo entiende y están en su derecho. El tema es que a uno no le guste y otro es que tenga que por su investidura tomar determinaciones sobre cosas que a la mayoría le gusta. Y si la Conmebol llega mañana a decir que hay fútbol y Bogotá insiste, de facto, en que no presta el estadio, pues muy fácil, nos vamos para otro lado. ¿Acaso El Campin es el único? Hay ciudades que sí quieren participar, es que uno no puede ser parte del problema sino generar soluciones. Vea lo de Nacional y Medellín, están buscando soluciones, porque decir no lo hace cualquiera.

