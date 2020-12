Consultor de Alianza no se rinde: "No me pone de rodillas, así no me voy a segunda"

Alianza Lima perdió su lugar el primera división cuando perdió contra Sport Huancayo el último sábado 28 de noviembre. Correspondía entonces que bajen a segunda.

Comenzó, entonces, a hablarse de los reclamos de los Íntimos. Primero fueron contra el Rojo Matador, pero cuando vieron que otra de sus quejas podía tener más fuerza y la primera era desestimada, cambiaron de foco: buscaron quitarle puntos a Carlos Stein.

Este lunes, la FPF también declaró sin lugar esta queja. Hablaron en Alianza de ir al TAS y solicitar una medida cautelar. Hoy, esa es su única carta para quedarse en la máxima categoría.

��️ Marco Lajara, Consultor Externo de @ClubALoficial: "Alianza jugaría la Liga2 si se organiza en el tiempo que corresponde. Si en el camino de esta nos sale una resolución favorable en el TAS, la FPF nos habría hecho un daño y haríamos que sea reparado".



�� @RadioUnionPeru pic.twitter.com/0GjhGMDGtT — Las Voces Del Fútbol | Perú (@VocesFutbolPeru) December 15, 2020

Marco Lajara, consultor externo de Alianza Lima, habló al respecto en Voces del Fútbol: "No me indigna, ni me pone de rodillas que nos den los puntos. No nos arrodillamos ante nadie y no nos van a regalar absolutamente nada. Así no me voy a segunda división porque no están cumpliendo la ley".

"Todavía hay la posibilidad de que se pronuncien por estos meses. Hay equipos que han incumplido y esa reiteración debe tener una sanción mayor. La resta de puntos no es sólo algo deportivo, sino legal", agregó mostrando aún esperanza.

"Alianza jugaría la Liga2 si se organiza en el tiempo que corresponde. Si en el camino de esta nos sale una resolución favorable en el TAS, la FPF nos habría hecho un daño y haríamos que sea reparado", concluyó dando a entender que sí jugarían en segunda. Aún parece haber mucho pan por rebanar.

��️ Marco Lajara, Consultor Externo de @ClubALoficial: "No me indigna ni me pone de rodillas que nos den los puntos. No nos arrodillamos ante nadie y no nos van a regalar absolutamente nada. Así no me voy a 2° División porque no están cumpliendo la ley".



�� @RadioUnionPeru pic.twitter.com/Vgnqxj68LK — Las Voces Del Fútbol | Perú (@VocesFutbolPeru) December 15, 2020

Lee También