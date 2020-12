En Argentina lo van a matar: las polémicas palabras de Gatti sobre Messi y Maradona

Aunque en el fútbol argentino se encuentra instalado un debate eterno sobre quién es el mejor futbolista de su historia, no quedan dudas que en dicho país Lionel Messi y Diego Maradona son los dos más destacados y que siempre lucharán por dicho honor.

En diálogo con TNT Sports, Hugo Gatti, ex arquero que supo custodiar la portería de Boca y River, habló sobre La Pulga y El Pelusa. Consultado por la forma en la que siempre se refiere al crack del Barcelona, El Loco marcó: "No le pego a Messi. ¿Pegarle es decirle la verdad? Messi es el mejor de estos años, de este fútbol que es una mentira, que no es fútbol que dejó de ser fútbol, juegan con VAR".

Posicionando a Lionel lejos de los mejores de la historia del fútbol, el guardameta completó: "Yo no pego. Siempre digo y diré que Messi, de la lista de los diez mejores jugadores que yo vi, está en el último lugar".

En cuanto al Pelusa, Hugo no dudó a la hora de posicionar a O Rei por encima del astro argentino y culminó: "Pelé hay uno solo. Diego puede llegar a haber, pero Pelé no. Fue el más grande, como Cassius Clay (Muhammad Ali) o Roger Federer".

