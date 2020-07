En Fox Sports avisaron que Buffarini está enojado: "Ahí se va a armar lío"

Mientras lo de William Tesillo está más caliente que frío, Boca pone todas sus esperanzas en Mauricio Isla, quien finalizó su contrato con el Fenerbahce y ahora está entrenando en España. Por ahora, los rumores lo ponen más cerca del Real Betis que del Xeneize, pero desde el Consejo de Fútbol no le hacen mucho caso a eso.

Este miércoles, en 90 Minutos de Fútbol dieron detalles de las consecuencias que podría tener la contratación del defensor de la Selección Chilena. Precisamente, el efecto que podría verse en el plantel de Miguel Ángel Russo. ¿Por llegar a competir en el lateral derecho? No, netamente por el contrato que le haría firmar el Xeneize.

El periodista Marcelo Sottile habló particularmente de Julio Buffarini, quien levantó muchísimo su nivel con la llegada de Russo y se ha mantenido como uno de los titulares en la consagración de la Superliga Argentina 2019/20. No obstante, si llegase Isla, podría sentarse en el banco de suplentes con más frecuencia, aunque también el cuerpo técnico pensaría al chileno ocupando otra posición y no la del ex Ferro.

"BUFFARINI ESTÁ ENOJADO CON ESTA SITUACIÓN"#90MinutosFOX - @marcelosottile y la información sobre el ex lateral de San Lorenzo en caso de que Mauricio Isla reciba un trato especial desde lo económico. pic.twitter.com/ODvv9Fa9vf — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 22, 2020

"En lo de Isla y Buffarini, dejame decir dos cosas. Una, yo creo también que Russo y el Consejo de Fútbol, lo piensa a Isla tipo Copa Libertadores de Ramón Díaz cuando jugaban Sorín y Placente: vos podés tener un lateral que se quede más y otro que llegue; Isla llega muy bien. Hay otra situación, para mí para revisar en Boca, esto ya es info que tiene que ver cómo tomaría Buffarini esta situación", empezó Sottile.

Por último, cerró: "Lo que yo tengo entendido que la competencia deportiva no lo alarma, no lo asusta, mucho menos lo enoja. Ahora, es información de su entorno, tiene un dólar con tope 40, 41 pesos... no por hablar de dinero, pero sí por hablar de la competencia de contrato. Y llega a venir un futbolista con contrato europeo o que gane cinco veces más que él, ahí se va a armar lío porque Buffarini está al tanto".

