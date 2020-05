Es compañero de Podolski en Turquía y reveló: "Le pregunté sobre Boca y me dijo que era verdad"

La llegada de Daniele De Rossi meses atrás abrió una puerta infinita de extranjeros, algunos más que reconocidos en el mundo del fútbol, con ganas de jugar en Boca.

El que más fuerte suena hoy, junto a Edinson Cavani, es el alemán Lucas Podolski, y parecería que las chances de que llegue al Xeneize son más que rumores.

Quien habló con Diario Olé fue Gustavo Blanco Leschuk, hoy compañero del alemán en el Antalyaspor de Turquía.

Ya habiendo regresado a los entrenamientos, confesó: "Me acerqué a buscar agua, él estaba ahí, y le pregunté: '¿Es verdad lo que dicen de Boca?' Y me dijo: 'Sí, sí, hay una posibilidad, aunque me queda un año de contrato'".

El argentino es fanático del conjunto de La Ribera y quiere hacer fuerzas para convencerlo: "Luego de que me dijo que era verdad, me empezó a preguntar cómo era la ciudad, cómo era el ambiente, cómo era Boca y por De Rossi, por qué no había jugado, si era por lesión o decisión futbolística", agregó.

Luego, soltó su análisis: "El fútbol argentino es complicado, hay que adaptarse. Porque seguramente él no conoce porque es europeo. La adaptación primero y el juego después. Confío en que lo puede hacer bien. La capacidad la tiene. Para Boca le va a venir muy bien, siempre y cuando tome la decisión de ir".

