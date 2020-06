Esposa de Edwin Cardona no quiso declarar en el caso contra Villa

Ya pasó más de un mes desde que el escándalo por violencia de género le estalló a Sebastián Villa, luego de que su expareja Daniela Cortés, denunciara que la maltrataba durante la relación y no aguantó más la situación, que se agravó en medio de la cuarentena obligatoria que se desarrolla en Argentina debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

Después de esa noche del 27 de abril muchas cosas han pasado, declaraciones que van y vienen en las redes sociales y en la justicia, acusaciones de una lado y otro, pero todavía las autoridades argentinas no han determinado, ni se ha concluido la responsabilidad del jugador de Boca Juniors y la Selección Colombia.

Ahora, ante todo lo que ha pasado, una versión en Argentina corrió de que la esposa de Edwin Cardona, Carolina Castaño, iba a participar en las investigaciones ante la justicia que se vienen adelantando, pero finalmente eso no va a ocurrir, según ella misma lo explicó en su cuenta de Instagram.

"Como mujer no acepto ningún tipo de maltrato contra mi género y de ninguna persona. Soy defensora del respeto y me gusta inculcar valores a las nuevas generaciones, evitando todo tipo de circunstancias violentas. Lo anterior no quiere decir que esté comprometida o involucrada en situaciones de tipo legal", escribió la pareja de Cardona en su cuenta de Instagram.

Y agregó: "Mi apoyo a Daniela Cortés se lo demostré de manera personal y pido no incluir mi nombre, el de mi esposo y el de mi familia en las situaciones legales como las ya conocidas".

