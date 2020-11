"Estoy muy decepcionado con las cosas que pasan en Millonarios" Mario Vanemerak

El ex jugador, entrenador e ídolo Embajador, arremetió muy fuertemente contra las directivas Azules, habló acerca de los jugadores y se mostró muy molesto con el presente del conjunto capitalino.

"Estoy muy decepcionado con las cosas que pasan en Millonarios. ¿Dónde está el presidente que no ha salido a hablar? Estamos muy conformes y mediocres, todo es muy light. Hay jugadores que no tienen el carácter para vestir la camiseta de Millonarios cuando las papas se queman. Yo no me aguanto, yo ya me hubiera ido a las manos con más de uno. ¿Cinco títulos en 32 años y once eliminaciones al hilo desde el último título conseguido?, es una verdadera pena".

Con respecto a los jugadores. "Hay jugadores que no pueden estar en Millonarios. Acá todos tienen la culpa. Estoy muy mal porque el equipo no puede estar en esta posición. Hay que hablar duro, hay que apretar y al que no le guste, que se vaya. A mí no me mamen gallo, no sean sinvergüenzas. Además hay jugadores que ni aparecen en la lista, ¿para qué mierda los queremos? que se vayan".

"Estoy re caliente con esto. No podemos salir todas las veces lo mismo, cada semestre, cada año. Yo quiero mucho a Gamero y le dije: acá no te esperan, hay que traer jugadores buenos. Acá en Millonarios, hay que ganar y hay que ser campeón de todo, eso no te da tiempo".

