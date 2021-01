Farré reveló qué hizo Maradona el día que River se fue al descenso

El 26 de junio de 2011 quedó grabado para muchos amantes del fútbol. Para los de River Plate como el día más negro de su historia, para los de Belgrano de Córdoba como una fecha gloriosa y para los de Boca Juniors como una felicidad extrema por la caída de su rival.

En aquella jornada invernal, el Estadio Monumental se vistió de luto. Fue empatep 1-1 entre el Millonario y el Pirata, resultado que depositó a los de Núñez, por primera vez en su historia, en la segunda categoría del fútbol argentino.

En ese entonces, luego del 2-0 en favor de Belgrano en el partido de ida, Mariano Pavone abrió la cuenta para River pero, ya en la etapa complementaria, Guillermo Farré apareció en escena para estampar el 1-1 que luego sería definitivo.

Pero ahora, el mediocampista, que concretó su retiro del fútbol profesional, brindó varias entrevistas narrando detalles de lo acontecido. En ese contexto, reveló qué hizo Diego Armando Maradona el día que River se fue al descenso.

"Atendí y del otro lado escuché la voz de Maradona. No lo podía creer, me quedé impactado. Enseguida me felicitó, al estilo Diego. Me dijo que estaba en un hotel y que se puso a saltar en la cama", comenzó señalando en diálogo con 'Infobae'.

"Son palabras imposibles de olvidar y es algo que me va a quedar de por vida. Primero que me felicitara por el gol, saber que de cierta forma lo hice feliz, que le pude sacar una sonrisa, me va a quedar en el recuerdo. Y que me agradeciera a mí, con todo lo que él nos hizo felices, es increíble y hermoso", completó.

