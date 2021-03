¿Favorecen a Atlético Nacional? Las 15 veces que lo han 'perjudicado' en el 2021

El nivel del arbitraje en Colombia y todo lo que ha pasado con el sistema de videoarbitraje (VAR) en el fútbol profesional colombiano tienen en el ojo del huracán a la Comisión Arbitral y todos los jueces que integran la Liga colombiana.

Pero, en medio de las polémicas que se han dado en casi todas las fechas del torneo, una serie de decisiones han hecho que se piense que los árbitros favorecen al Atlético Nacional y muchos de los que no son hinchas del equipo verdolaga así lo sostienen en las redes sociales.

Sin embargo, a la hora de ir a los hechos, resulta que así como se han equivocado a favor del equipo antioqueño, también han sido 'perjudicados' por parte de los árbitros y en lo que va de la Liga, Nacional ha sido afectado en 15 ocasiones.

Estos son los 15 errores en contra de Atlético Nacional en la Liga Betplay 2021-I

1. Nacional vs. Santa Fe (fecha 1): Penalti mal señalado por simulación de Luis Manuel Seijas

2. Nacional vs. Chicó (fecha 5): Golpe a Jarlan Barrera en el área no señalado.

3. Nacional vs. Chicó (fecha 5): Falta a Vladimir Hernández en el área no señalada.

4. Once Caldas vs. Nacional (fecha 7): Mano en el área no vista tras un tiro libre.

5. Nacional vs. América (fecha 8): Pisotón en zona sensible a Baldomero Perlaza.

6. Nacional vs. América (fecha 8): Falta sobre Jonatan Álvez que era segunda amarilla y no fue mostrada.

7. Nacional vs. América (fecha 8): Anulan gol legal de Jarlan Barrera por mano previa, que no existió.

8. Bucaramanga vs. Nacional (fecha 9): Mano penalti no señalada y en el contragolpe hubo gol.

9. Nacional vs. Alianza Petrolera (fecha 10): Gol mal anulado a Sebastián Gómez por offside inexistente.

10. Nacional vs. Junior (fecha 12): Roja a Yerson Mosquera por entrada a Didier Moreno.

11. Millonarios vs. Nacional (fecha 13): No expulsión a Andrés Llinás por pisotón en zona sensible a Álex Castro.

12. Millonarios vs. Nacional (fecha 13): No expulsión a Andrés Llinás por evitar una opción de gol (ya tenía amarilla).

13. Medellín vs Nacional (fecha 15): No expulsión a Juan Pablo Gallego por fuerte entrada en zona sensible.

14. Medellín vs Nacional (fecha 15): Agresión sin balón de James Sánchez a Jarlan Barrera sin sanción.

15. Tolima vs. Nacional (fecha 16): Codazo en la cara a Cabal que no fue sancionado.

