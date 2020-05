Felipe Melo: "Ver a Boca, la mítica Bombonera, siempre me encantó eso"

Debutó en Flamengo, pasó por Cruzeiro, Gremio y ahora está en Palmeiras. Recorrido importante por Europa, desde Juventus hasta Galatasaray. Un verdadero loco en el campo de juego. ¿De quién estamos hablando? De Felipe Melo, uno de los personajes más polémicos del fútbol de Sudamérica. En declaraciones con Diario Olé, el volante volvió a manifestar su amor por Boca.

"Como Messi, para mí es el más grande de Argentina, y uno de los mejores de la historia del fútbol, ahí con Pelé también y otros. Comenzó de pequeño, en partidos de campeonato argentino, el Clausura, ver a Boca Juniors, la mítica Bombonera, siempre me encantó eso", comentó el futbolista que tiene 9 títulos en su carrera.

Sobre en un futuro verlo con la camiseta del Xeneize, aclaró: "Nunca hablé con Boca, he visto que el candidato a presidente (Beraldi) dijo que igual quería llevar a Felipao y Felipe Melo, pero nunca hablé con Boca Juniors. Uno, porque tengo respeto y cariño al Palmeiras. Y a la pregunta, digo que nunca me llamó Riquelme; lo que va a pasar mañana yo no lo sé. Yo intento hacer en el presente lo mejor porque no se sabe qué va a pasar mañana".

Sobre lo que se siente jugar en La Bombonera, Felipe Melo explicó: "Se puede comparar con el campo de Palmeiras de noche también. En las semis del 2-2 contra Boca era una cosa de locos el Palestra Italia, nuestra cancha estaba llena. Cantaban todos. Son partidos diferentes. Nosotros jugamos contra el Real Madrid en un 3-2 con el Galatasaray y, con todo respeto, nunca he visto en mi vida eso, de locos. No conseguía escuchar lo que mis compañeros decían. Gritaban 95 minutos, 60 ó 70 mil personas. Entonces, la Bombonera es como la del Palmeiras y la del Galatasaray, uno de los más locos del mundo".

En la última fecha del campeonato, donde Boca venció a Gimnasia, River igualó con Atlético Tucumán y el Xeneize se quedó con el título, el ex-Inter publicó su felicidad en las redes sociales. "No me importa hacer cosas para que la gente vea, me da igual. Lo que hago es de corazón. Lo que pensé, que Boca iba a ser campeón, lo dije", cerró.

