Flavio Azzaro, antes de ser de Independiente: "Que me peguen 19 tiros"

Desde hace unos meses, Flavio Azzaro decidió cumplir su sueño de ir a recorrer el mundo. No lo está haciendo sólo, está acompañado de su pareja. Además, el periodista está realizando distintas notas con futbolistas que salieron del radar de la gente y se encuentran "perdidos" en algún lugar del planeta. Pero él, claro, lo que no dejó fue su estilo.

Ayer, parece ser que Flavio estaba aburrido y le pidió a la gente que le haga preguntas "picantes" en Instagram. Y sus seguidores entendieron todo a la perfección porque arrancó muy tranquila la cosa: "¿Hacerte de Independiente o pegarte 19 tiros?". Y el crack, claro, la respondió con su firma: "Que me peguen 19 tiros porque si me hago de Independiente le pegarían los tiros a mi viejo y mis amigos. Prefiero morir y listo".

Además, también le preguntaron sobre su despido del programa No Todo Pasa de TyC Sports: "¿Te echaron de NTP por la discusión con Aguilera sobre la gestión de Angelici?". La respuesta de Azzaro: "No, si eso fue antes de Rusia. Angelici siempre me tuvo en la mira, pero mis críticas en el Mundial lo llevaron a pedir mi cabeza. Y en TyC se la dieron. Ni más ni menos que eso, pero ya pasó".

En otras de las preguntas y respuestas, a Flavio le preguntaron a qué periodista odiaba más, si a Gustavo López o al Chavo Fucks, dos hinchas reconocidos del Rojo: "A Fucks". Sobre el último jugador de Racing que odio, tampoco dudó: "A Saja".

Unas preguntas y respuestas con la firma de Flavio Azzaro, el periodista que no le importa lo que piensen de él y llegó para romper todos los moldes. ¡Crack!

Teniendo en cuenta que es Fútbol5 voy con: Gatti -jugaba con los pies- $4; Passarella -de último- $5; Redondo -imposible no ponerlo y más en cancha chica- $5; Riquelme -al baby es más que Maradona y Messi- $3; Higuaín -el más técnico de los 4- $2. Total: $19. Me sobró un peso �� pic.twitter.com/O4CddVV5JY — #AzzaroMundial (@FlavioAzzaro) March 29, 2020

Lee También