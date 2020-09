Qué canal transmite Fluminense vs. Flamengo por el Brasileirao

�� VAMOS, FLUMINENSE, COM GARRA E COM RAÇA!

NÃO PARO DE CANTAR! ÔOOOOOOOH ÔOHH ÔOH ÔOH ��



É #DiaDeFlu! É dia de clássico no Maracanã! É dia de Fla-Flu! Vamos buscar a vitória para nos mantermos na parte de cima da tabela! Vamos com garra! #TimeDeGuerreiros pic.twitter.com/lLucGf68Wv