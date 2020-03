Quien no debe estar nada contento con esta noticia es Jesualdo Ferreira, actual entrenador del Santos de Brasil.

Pasa que mientras él hace su trabajo, los dirigentes del club estarían tras los pasos de su sucesor.

"La información llega desde Brasil. Santos quiere volver a contactarse con Gabriel Heinze. Ya lo quiso cuando se fue Sampaoli", informaron en Fox Sports.

De igual manera, el Gringo no habría querido ni charlar: "No es que no les aceptó la propuesta, ni respondió el teléfono".

El apuro es porque quienes representan al conjunto brasileño están en Argentina, dado que el equipo juega hoy ante Defensa y Justicia por Copa Libertadores.

HEINZE EN LA ÓRBITA DE SANTOS#AgendaFOX | Dirigentes del histórico club brasileño están en Buenos Aires y buscarán reunirse con el entrenador de Vélez para conocer sus pretensiones de cara a la segunda mitad del año. Información de @jorgebaravalle pic.twitter.com/ipyMdCChaI — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 3, 2020

"Quieren contactarlo personalmente, quieren saber cuáles son sus pretensiones", contó Jorge Baravalle.

Sin dudas, es uno de los DT furor en la Superliga Argentina, teniendo a los suyos en el tercer puesto, todavía con un partido menos y a falta de una fecha para el final del torneo, con grandes chances de meterse en la próxima Libertadores.

