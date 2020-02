Mucho se habló sobre la situación de Sebastián Pérez. El volante se fue a Barcelona de Ecuador estando a préstamo de Boca.

Después de un tiempo ahí, el colombiano rescindió su contrato pero nunca volvió al Xeneize. Muchos se preguntaron dónde tendría que estar y si le corresponde regresar al club de la ribera.

Tras varias idas y vueltas, en Fox Sports confirmaron que será del ex-Deportivo Cali. Pérez regresará a Boca y está semana se pondrá a entrenar con el resto del plantel.

De todas formas, no estará a disposición de Miguel Ángel Russo. No fue inscripto para este campeonato y, por ende, no jugará hasta junio de este año.

��AHORA��



MAÑANA regresa a #Boca el colombiano ���� Sebastián Pérez. Comenzará a entrenar pero NO puede jugar hasta junio.@clarfre @marcelosottile en #foxsportsradio pic.twitter.com/AULshNxwln — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) February 18, 2020

A partir de ese mes, la dirigencia de Boca analizará si le renuevan o no. Todo dependerá de como lo vea el DT y el tema del cupo extranjero.

Un regreso que llega tarde y que no suma, por ahora. En caso de que no sea tenido en cuenta, se irá libre a mitad de año.

Lee También