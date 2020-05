Fue campeón hace dos meses y dijo: "Cuando llegué a Boca solo me saludaba el verdulero"

Franco Soldano llegó a mediados del año pasado para ocupar el vacío que había dejado Darío Benedetto, quien se marchó al Olympique de Marsella en busca de cumplir su sueño de jugar la Champions League. Entre participaciones muy irregulares, recién el centrodelantero pudo asentarse en los primeros partidos de este año donde fue titular en la recta final del Boca campeón de la Superliga Argentina 2019/20.

En esta cuarentena obligatoria, el atacante se sigue entrenando para mantener su estado físico, que tanto necesita en los partidos donde siempre es uno de los que más corre en los encuentros de Miguel Ángel Russo. Además, da entrevista y tuvo una participación en una entrevista que le hizo Nicolás Laprovittola, importante figura de la Selección de Básquet de Argentina, quien realiza un podcast llamado Hola, qué tal, ¿cómo va?.

Precisamente, Soldano repasó su llegada a Boca, que cedió después de estar unos meses en el Olympiacos de Grecia: "No me importaba la plata, yo quería venir a Boca. A mi viejo le dije: 'No sé si estoy preparado ahora, pero tampoco sé si lo voy a estar alguna vez'. Estaba desesperado, tuve la ropa en la valija un mes", manifestó el excentrodelantero de Unión de Santa Fe, donde empezó a mostrar su mejor versión como futbolista.

"Apenas llegué fui al supermercado a hacer las compras y me saludó el verdulero: 'Ah, vos sos Soldano, el que vino para Boca. Éxitos'. Esa misma semana debuté, a la otra fecha hago un gol y volví a ese súper: ya no me saludó nada más que el verdulero, fueron 50 personas las que estaban atrás mío. Ahí pensé: 'lo que genera esto en 15 días, no me imagino lo que puede llegar a pasar de acá en el tiempo'", agregó.

Por último, sentenció: "Hay que estar fuerte de la cabeza y es muy difícil poder aislarse porque el 80 por ciento de los programas deportivos hablan de Boca y River. Cuando te va bien es tanta la gente que está atrás y te da su gratitud que es inexplicable". Además, finalizó: "Hacer un gol en la cancha de Boca fue mi sueño desde que tengo uso de razón. Jamás lo soñé como fue".

