García Pye y la FPF no van a llamar a Lapadula: "No es algo que me quite el sueño"

Gianluca Lapadula ha vuelto ha ser noticia de todos los días. El delantero italiano se hizo un tatuaje con motivos peruanos y los amantes del atacante se ilusionaron.

El propio jugador, días después, manifestó que se sentía más cercano al país de su madre. Explicó el motivo de su tatuaje y habló hasta de la gastronomía del país de los Incas.

En esa misma entrevista aseguró que si tiene intenciones de jugar por Perú, el primero en enterarse será Ricardo Gareca. Por lo visto, aún no las tiene.

"Me molesta hablar sobre Lapadula, porque es volver a lo mismo, yo no quiero un tatuaje quiero un DNI" Oblitas en #CÓDIGOFÚTBOL @GOLPERUoficial — Julian Fernández (@julianf10) October 16, 2020

Y es que Antonio García Pye, gerente de Selecciónes de la FPF, se refirió al delantero. Aseguró que todavía no se comunica con nadie y que no quiere ver mensajes subliminales, sino concretos.

"Yo he visto tatuajes, pero no un DNI", tiró por ejemplo el directivo. Además, cuanto le preguntaron por la famosa llamada, contestó: "No es algo que me quite el sueño".

Así, la FPF muestra su posición. Ellos en su momento hicieron lo suyo. Ahora, si quiere, le toca moverse a Gianluca Lapadula ¡A esperar!

La FPF en la voz de Antonio García Pye, gerente de selecciones, confirmó que Gianluca Lapadula aún no se comunica con ellos y agregó: "Yo he visto tatuajes, pero no un DNI". pic.twitter.com/TcAwiVAkHb — Jampool Cuadros (@tuleenomas) October 21, 2020

