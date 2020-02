La U no la pasa bien desde lo económico. Sus acreedores se pelean por tener la administración del club y con ello cambian algunos puestos claves dentro la institución.

Por esto mismo, los merengues se preocuparon por el comando técnico. Gregorio Pérez y compañía han mostrado buen trabajo y su continuidad es clave si se quieren conseguir grandes cosas.

"No no estoy molesto por la llegada de la nueva administración, sí estuve molesto por la eliminación de la Copa Libertadores", comenzó el Goyo. "Mi continuidad no depende de mí. Pero nada ni nadie nos saca del foco del partido del sábado ante la UCV", agregó confirmando que por él se quedaría.

"Quiero estar ajeno a lo que sucede extra deportivo, el sábado quiero regalarle el triunfo a los miles de hinchas que irán al estadio y nos verán", continuó el DT. "Yo vengo de mi casa a entrenar y me vuelo a trabajar enfocado al objetivo", aseguró dándole tranquilidad a los hinchas.

Por otra parte, habló del sentir del equipo en este momento complicado: "No hay ninguna preocupación en el plantel sobre el cambio". "El tiempo lo dirá", concluyó entonces sobre todo este tema.

Así, Gregorio Pérez, en su primera experiencia en Perú, ya tiene una situación insólita. Igual, se lo tomó con calma. Él, como dijo, seguirá con lo suyo.

