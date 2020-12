"Habla cojudeces": la fuerte crítica de Gonzalo Núñez a Roberto Mosquera

Sporting Cristal superó a Ayacucho FC en las semifinales y clasificó a la final de la Liga 1 donde enfrentará a Universitario en partido de ida y vuelta en el Estadio Nacional el miércoles 16 y domingo 20 de diciembre.

Tras el triunfo ante Ayacucho FC, Roberto Mosquera brindó declaraciones que para Gonzalo Núñez, conductor de Exitosa Deportes fueron desafortunadas, ya que expresaba su molestia con el formato del campeonato.

"No espero nada de las cosas que declara. Las cojudeces que habla Roberto Mosquera mejor no hay que comentarlas. Además, voy a comentar otra sandez más de Roberto. Por sus declaraciones da a entender que no respeta a Universitario".

El conductor radial agregó: "Mejor te quedas callado hasta que termine el campeonato y cuando sales campeón ahí sales a decir. ¿Ahora está poniendo el parche o pone a favorito como Universitario?".

¡En busca de la gloria! ⭐@Universitario y @ClubSCristal definirán al próximo campeón nacional en duelos de ida y vuelta en el Estadio Nacional ��️ por el Play Off Final #Liga1Movistar.



¿Quién sumará una estrella más a su palmarés? ��#AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/fyq0JVOeTv — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) December 14, 2020

Sporting Cristal empezó la campaña 2020 con Manuel Barreto como técnico, pero ante los malos resultados, Roberto Mosquera asumió el cargo e hizo de Cristal un equipo más competitivo en la Liga 1.

