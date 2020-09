Hawái en la Blanquiroja: Miguel Trauco fue ampayado con ex de actuales convocados

Los ampays a futbolistas nunca dieron tanto que hablar como este año. Desde los jugadores de Alianza, pasando por todos los del medio local, hasta los del exterior han aparecido en muchos programas de espectáculos.

Los más virales fueron Jean Deza, Carlos Ascues, Luis Advíncula y Beto da Silva, sin embargo muchos otros también como Patricio Álvarez, Jesus Barco, Alexi Gómez y Ray Sandoval salieron en TV y no necesariamente jugando fútbol.

En las últimas horas, un seleccionado nacional apareció en Magaly TV. Hablamos de Miguel Trauco, lateral izquierdo titular de la Selección Peruana y con pocas oportunidades en el Saint Etienne.

El zurdo no estaba haciendo nada malo. De hecho, solo se le vio comiendo. Lo particular, sin embargo, era su compañía, una ex de dos convocados en la última convocatoria.

Hablamos de Valeria Roggero, sobrina de Jefferson Farfán, ex de Yordy Reyna y de Anderson Santamaría. Ella fue vista comiendo con el Mozo en un restaurante de Italia.

En unos días, todos los mencionados futbolistas se encontrarán en la Videna. Ojalá, por el bien de todos, no hayan conflictos ¡El Perú está primero!

