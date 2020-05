Implacable: nuevamente Vélez fue de frente contra los jugadores

El fútbol en Colombia lleva más de un mes detenido y por el momento se estudian las posibilidades para su regreso. Después del 11 de mayo, las autoridades analizarían el futuro inmediato del balompie criollo y en ese proceso se han desarrollado algunas reuniones entre directivos, jugadores y funcionarios del Gobierno Nacional.

En la última edición del programa Palabras Mayores de Antena 2, Carlos Antonio Vélez fue bastante directo con la postura que han tenido en estos últimos días los jugadores.

"A mí por lo menos me pudre escuchar lo que escucho a veces. Ayer me enteré que esa asociación de papel, la asociación de futbolistas quiere otra vez protagonismo, hacer parte del problema y no de la solución", sostuvo durante el inicio de su editorial.

Vélez expresó su malestar debido a la poca ayuda que han tenido algunos exfutbolistas. "Esta asociación de papel tendría que estar preocupada por ayudarle a gente como Luis Jerónimo López que está en una situación tan dificil. Como él y muchos otros hay por donde solidarizarse y colaborar en vez de dar trabas y trancas. Aporten cosas y soluciones", sostuvo.

Por ahora se espera la determinación por parte de las autoridades nacionales para dar una determinación al reinicio de las actividades de un campeonato que fue suspendido a casua del virus que tiene en vilo al mundo entero.

