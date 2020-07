Increíble: La Liga BetPlay ya no arrancaría en septiembre

El 2020 será un año que sin duda será muy recordado. En este periodo de tiempo no solo la pandemia por el coronavirus complicó diferentes sectores, sino también agravó la crisis en la Dimayor.

En últimos días, los clubes del balompie criollo le solicitaron a Jorge Enrique Vélez que renunciará a su cargo. Además se filtró una idea en la cual se organizaría un nuevo campeonato, un hecho que sin duda, agrandó la brecha latente por estos días en el ente rector del fútbol.

Si bien, el campeonato está pautado para que se reanude en el mes de septiembre, con el paso de los días y el crecimiento de contagios por coronavirus, se determinaría un aplazamiento a la fecha pautada por las partes.

El mandamás de Independiente Santa Fe habló con Antena 2 y aclaró esta situación que sin duda afecta en gran medida el reinicio del campeonato.

"El fútbol hay que mirarlo como la pandemia, día a día. A mí eso de que esté el señor Vélez no me preocupa, me preocupa más la pandemia porque si queremos iniciar en septiembre no podremos iniciar por la curva", aseguró el directivo cardenal.

