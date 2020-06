Jack Durán y la Blanquiroja: "De la Selección se contactaron conmigo"

Jack Durán fue una de las sorpresas de las primeras fechas de la Liga peruana. Su carrera, hay que decirlo, es extraña, pero hoy tiene la oportunidad de resurgirla.

Él salió mal de Alianza Lima muy joven y jugó el mundialito del porvenir y la Copa Perú. Hoy, se encuentra siendo una de las figuras del puntero del torneo y su futuro parece prometedor.

Si bien tiene 28 años, todavía confía en que puede salir al exterior o volver a Alianza Lima. De hecho, el mismo contó que puede ser convocado a la Blanquiroja ya que lo han estado mirando.

"Sí se contactaron, me hablaron. Me dijeron qué cosas tenía que hacer: el recorrido, que lo estuve haciendo en el campeonato, pero lamentablemente paró. Voy a seguir haciendo lo que me han pedido y seguir trabajando", señaló sobre un posible llamado.

"No era justo, tampoco, pensar en que @AlianzaUDH podía ser campeón por ser el líder con solo 6 partidos. Nosotros lo teníamos claro. Queremos jugar, y para eso nos preparamos... Y yo, como cualquier jugador, anhelo llegar a la selección", Jack Duran en @ToqueyTacoRadio — Carlos Tassara (@CarlosTassara) June 3, 2020

"Esa decisión ya la tiene el ‘profe’ Gareca, él decide a quién convocar y a quién no. Pero uno tiene que luchar para cumplir sus metas. Mi sueño es vestir la camiseta de mi país, que es lo que cada jugador anhela. Eso es lo que yo deseo y voy a esforzarme para lograrlo", también dijo.

Así, Durán confesó que está en la mira de la FPF. Ojalá, por su bien y del fútbol peruano, cuando se retome el fútbol, mantenga su nivel ¡Te tenemos fe Jack!

