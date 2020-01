Jean Ferrari habló del posible fichaje de Corzo en Argentina: "Están vendiendo humo"

��️ EN VIVO | #FútbolComoCancha! @jferrari5 : "No ha llegado ninguna propuesta por Aldo Corzo, él tiene contrato con nosotros y no tiene cláusula de salida. Los que dicen lo contrario están vendiendo humo"

�� #RPPplayer https://t.co/Qlm8W3brc7

�� @RPPNoticias

89.7 FM y 730 AM