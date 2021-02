Jefferson Farfán vuelve a ilusionar a los de Alianza: "Es una incertidumbre"

Alianza Lima deberá jugar en segunda división en este 2021. Solo algunos personajes vinculados con el club creen que todavía hay la posibilidad de permanecer en primera por decisiones de escritorio. Nunca está mal tener esperanza.

Por ahora, los Íntimos, de igual manera, planifican lo que sería jugar en la Liga 2. Para esta división, el presupuesto es reducido y la competencia es menor. De todo esto habló Jefferson Farfán en las Voces del Fútbol.

"No le he cerrado las puertas a nadie, mi idea es quedarme en Sudamérica. Ahora lo que quiero es disfrutar estos años que me quedan de fútbol y recuperarme al 100%", comenzó por ejemplo la Foquita.

"Mi sueño es retirarme en Alianza, pero yo soy una persona competitiva y quiero pelear torneos. Tengo fe en el equipo, sé que las cosas van a cambiar, vamos a conseguir los puntos para volver a la pelea", continuó dando a ententer que no jugaría la Liga 2 y espera que se queden en primera y considerar vestirse de Blanquiazul.

"Hubo conversaciones con Alianza, pero ustedes han visto cómo se ha manejado; es una incertidumbre, no se sabe nada, no sé si se queda en primera o segunda", continuó la Foca sobre su futuro del que aseguró lo han "llamado tres clubes".

Así mismo, sobre su lesión señaló que en un mes debería estar jugando "tranquilo". Por ahora, con Jeffry, no hay nada. Habrá que seguir esperando. Ojalá se recupere y vista los colores de algún club. Si son los de Alianza, mejor para sus hinchas.

