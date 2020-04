Juan Guillermo Cuadrado contó por qué lo rechazaron en Boca Juniors

Sin duda alguna, uno de los jugadores más importantes de la historia reciente de la Selección Colombia es Juan Guillermo Cuadrado, quien actualmente es uno de los titulares inamovibles del entrenador nacional, Carlos Queiroz, y, además, desde que se fue para Europa siempre ha tenido un rendimiento altísimo, que hoy lo ponen como un de los futbolistas más destacados, nada más ni menos, que de la Juventus de Turín, equipo donde comparte vestuario con Cristiano Ronaldo.

Nacido en Necoclí, uno de los municipios de Antioquia más azotados por la guerra durante las últimas décadas, tuvo su gran oportunidad en el Deportivo Independiente Medellín, club en el cual tuvo la posibilidad de estallar en el fútbol profesional colombiano y fue el pie para que finalmente se fuera a Europa, al Udinese, de Italia, y allí empezó una travesia que ya completa más de 10 años y, según su rendimiento, todavía no está cerca de terminar.

Juan Guillermo Cuadrado hoy tiene la fortuna de jugar al lado de uno de los mejores jugadores del mundo, Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, no todo fue color de rosa en el fútbol para Cuadrado y tuvo unos duros inicios ya que en muchos equipos no lo recibían y fueron muchas las puertas las que se cerraron en su momento. En una entrevista con el Canal RCN, el habilidoso volante contó que en sus primeros años en el fútbol estuvo probándose en varios equipos de Argentina, pero ninguno lo recibió. Y si bien fueron varios golpes duros para él, nunca renunció a su sueño.

‘’Estuve en Argentina mucho tiempo, no se dieron las cosas; estuve en Tiro Federal, estuve haciendo pruebas en Boca Juniors. Pero no se dieron las cosas, igual me sirvió porque pude tener experiencias, la forma de trabajar en Argentina, todo sirve y cuando va pasando el tiempo, todo lo que va pasando ayuda para bien’’, afirmó Cuadrado.

Y luego dijo: ‘'Diosito estuvo ahí conmigo, siempre era fuerte, aunque las cosas eran difíciles y se me cerraron muchas puertas. Pero como era muy chiquito y flaquito, se hacía difícil, pero siempre tuve en mi cabeza que lo iba a lograr, siempre le pedí a Dios’’. Por otro lado, Juan Guillermo Cuadrado también confesó que su mal paso por el Chelsea inglés lo marcó negativamente en su carrera, puesto que tenía grandes expectativas, pero por su físico perdió réditos en el club de Londres. Sin embargo, lo más duró que vivió fue lo que relató sobre su estadía en Argentina.

