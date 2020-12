La Federación Colombiana de Fútbol desmintió el interés por Claudio Borghi

El día de hoy, por medio de su Twitter, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó a medios de comunicación, seguidores de la 'Tricolor' y público en general, que el entrenador argentino no es un candidato para dirigir la Selección Colombia.

El Comité Ejecutivo de la FCF se permite informar que el entrenador Claudio Borghi, en este momento no es uno de los posibles candidatos para dirigir a nuestra selección nacional. — FCF (@FCF_Oficial) December 26, 2020

El mismo Comité Ejecutivo de la FCF fue el encargado de desmentir el rumor de la cercanía de Borghi al banquillo Amarillo, Azul y Rojo. “El Comité Ejecutivo de la FCF se permite informar que el entrenador Claudio Borghi, en este momento no es uno de los posibles candidatos a dirigir a nuestra selección nacional”.

Asimismo, se aclara que no hay ninguna reunión agendada con el entrenador o su representante. Nuestro Comité Ejecutivo seguirá trabajando de manera ardua, en el reemplazo del profesor Carlos Queiroz. — FCF (@FCF_Oficial) December 26, 2020

No solo desmintió la candidatura del ex entrenador de la selección chilena, Claudio Borghi al banquillo ‘Tricolor’ sino también desmintieron acercamientos con sus representantes. “Asimismo, se aclara que no hay ninguna reunión agendada con el entrenador o su representante. Nuestro Comité Ejecutivo seguirá trabajando de manera ardua, en el remplazo del profesor Carlos Queiroz”.

Lee También