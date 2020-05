La Liga de Paraguay es la primera de Sudamérica en confirmar su vuelta

Con apenas 900 casos y once víctimas fatales debido al COVID-19, Paraguay es el país sudamericano con menos contagiados, solamente detrás de Uruguay que suma 803 hasta este jueves.

Por eso, la Liga de Paraguay cerró su regreso a los campos de juego y sería la primera de Sudamérica en regresar.

Según informó Versus, en la sede central de la Asociación Paraguaya de Fútbol, donde se reunieron el Consejo Ejecutivo y los presidentes de los doce clubes de la Primera División.

Después de aceptar el nuevo protocolo sanitario para el regreso del fútbol, se confirmó la fecha de la vuelta: será el 17 de julio.

Además, se determinó que haya más de un mes de pretemporada para todos los clubes, que podrán empezar los entrenamientos el 8 de junio.

La competencia se reanudará en la novena jornada del Apertura, donde debían disputarse General Díaz vs. Sportivo San Lorenzo, Sol de América vs. 12 de Octubre, Sportivo Luqueño vs. Olimpia, Cerro Porteño vs. Libertad, Guaireña FC vs. Guaraní y River Plate vs. Nacional.

