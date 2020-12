Tota Fabri: "Es el partido más importante de la historia entre Boca y Racing"

Pocos tienen más autorización que Ernesto Fabbri para analizar el duelo de cuartos de final de Copa Libertadores que se viene entre Boca y Racing.

Pasa que como jugador supo vestir las dos camisetas, y más allá de que entre ambos clubes se enfrentaron más de 200 veces, no duda en que este ida y vuelta será único.

"Me acuerdo cuando Racing le ganó 6-0 en cancha de Boca. Cuando perdimos 6-1 a la mañana en cancha de Boca. Me acuerdo haberle hecho goles jugando con Boca a Racing. Me acuerdo del 6-4 cuando perdimos contra Racing en cancha de Boca. Esos recuerdos se me vienen. Pero este es el partido entre ellos más importante, el de la historia, porque es la Copa Libertadores. Y se trata de un trofeo muy ansiado por todos", le dijo a Diario Olé.

Y siguió: "Los partidos entre argentinos en la Copa Libertadores es 50 y 50. Más que no hay gente en ninguno de los dos estadios. Así que eso. Cuando vos jugás contra equipos argentinos que se conocen mucho, no hay un favoritismo. Creo que los dos no están en el mejor momento. Boca después de haber sido campeón del torneo pasado hoy está también un poco dubitativo. Y bueno, está para cualquiera. Va a ser una serie cerrada yo pienso".

Sobre cómo llega cada uno, expresó: "Boca después del campeonato era un equipo muy sólido en las siete fechas que jugó. Lo vi muy sólido en Internacional de Porto Alegre allá. Lo vi mal acá. Pasa eso. Si vos me decís Boca de las siete fechas del campeonato o Racing cuando le ganó a Independiente con nueve hombres o que venía controlar a los rivales iba a ser un partido mucho más atrayente que este que los dos equipos no vienen con el mismo nivel de juego".

Y cerró: "Racing últimamente tiene un poco mejor la pelota que Boca. Boca parece que hubiera entregado un poco la posesión. Desde tres cuartos de cancha hacia adelante no va a asfixiar al rival. Entonces creo que el estilo Becaccece es tener la pelota y el estilo de Miguel es un poco más de ser vertical. Más allá que si uno tiene la pelota tiene más chances de ser ofensivo. Y creo que el equipo de Miguel tiene mejor contragolpe que el equipo de Becaccece. Que es más por construcción que por una jugada individual. Yo creo que los dos equipos tienen la mitad de la cancha en forma de transición. Quizás Racing un poco más elaborada pero no va a haber mucho más juego en la mitad de cancha. Va a ser más directo. Más allá que Racing quiera tener un poco más la pelota".

