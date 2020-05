La bronca de Ameal con Superliga: "Cometimos un pecado, salir campeones"

Que la copa iba a ir a Tucumán, que iba a estar en La Bombonera... Mucho se habló del trofeo de la Superliga Argentina 2019/20 en la última jornada del campeonato, donde Boca le ganó a Gimnasia y Esgrima de La Plata, aprovechó el empate de River ante Atlético y se consagró campeón de la mano de Miguel Ángel Russo.

Este jueves, Jorge Amor Ameal, presidente del Xeneize, se refirió a que todavía no fueron consagrados de manera oficial. Superliga optó por la indiferencia aquella noche del 7 de marzo y el trofeo finalmente no estuvo en el José Fierro como tampoco estuvo en La Bombonera. Hasta el día de hoy, el título todavía no está en manos del campeón. Dos meses y medio después y una pandemia de por medio.

"Cometimos un pecado, salir campeones. Porque hubo un montón de gente que se enojó. Lo festejamos con nuestra gente y estamos muy felices. Esto nos permite mirar todo con mayor futuro", manifestó Ameal en una entrevista con Cómo te va. El máximo dirigente del club demostró el descontento por la desorganización de la Superliga, que hasta hace unos días se refundó en la Liga Profesional de Fútbol.

#BOCA | Jorge Ameal en @Comotevaok “Ganar el torneo fue un pecado porque mucha gente se enojó. Todavía no nos entregaron la copa. Se tendría que haber previsto que Boca podía salir campeón, la copa estaba a 20 cuadras de La Bombonera". pic.twitter.com/ThxLXH0dfx — ¿Cómo te vaa, Benedetto? (@Comotevaok) May 21, 2020

"Todavía no nos entregaron la Copa, debe estar en la Superliga, pero debería estar en las vitrinas de Boca. Se debería haber previsto que Boca podía salir campeón. La copa estaba a veinte cuadras. Ya está, ya la vamos a recibir. Pero la tendría que haber recibido nuestra gente", remarcó Ameal, que representó a todos los hinchas de Boca. La idea oficial era coronar al equipo en el siguiente partido por el torneo local que estuviese. No obstante, la Copa de la Superliga se suspendió y el coronavirus hizo el resto.

El presidente hizo referencia a la cercanía que había entre la sede de Superliga Argentina, ubicada en Puerto Madero, con La Bombonera, que realmente están a muy poca distancia y era una posibilidad bastante sencilla de coronar al Xeneize. Una desprolijidad más de un campeonato que está en constante mutación.

Lee También