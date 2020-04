La chicana de Pipino Cuevas a Boca: "Me causa gracia pensar eso"

Primero que nada, Nelson Cuevas se dedicó a hablar con mucha seriedad de la pandemia que tiene al mundo en crisis. El exjugador de fútbol charló con Diario Olé y contó en primera persona cómo se previene la expansión del coronavirus en Paraguay: "Acá la gente tomó conciencia al igual que sucedió en la Argentina después de lo que hizo River. Creo que a partir de esa situación allá se comenzó a tomar el tema con más seriedad, sabiendo del riesgo que existe con el coronavirus y que muere mucha gente. Acá al principio lo tomaban en joda, y recién cuando comenzaron las muertes se tomó real dimensión de todo".

Sin que se lo pregunten, él ya mencionó a River. Pasa que lo lleva presente siempre, a toda hora. Y bancó a muerte la decisión de no jugar la primera fecha de la Copa de la Superliga ante Atlético Tucumán: "Realmente es lamentable la situación que se vivió en el fútbol argentino. Es increíble que un equipo grande haya tenido que parar de prepo para que la gente tomara conciencia. Imaginate lo que se le iba a venir a River si esto no era verdaderamente tan grave, eh... Pero como River tiene la razón de lo que hizo y propuso, hoy en día la gente se da cuenta de la importancia de su accionar. River es una institución seria, que no va a poner en riesgo la vida de nadie y acá se trata de vidas humanas. Entonces yo creo que fue la mejor decisión, y espero que les sirva de ejemplo también al resto de las instituciones".

El día que Pipino ayudó a River en Paraguay

Sin pelos en la lengua, afirmó que el Millonario "fe muy criticado por el hecho de que el club se plantó, no se prestó para estas cosas y no puso en riesgo la vida de nadie" y señaló: "El club tuvo la valentía de tomar una decisión que nadie se animó a tomar". ¿Ahora se le viene la sanción al club de Núñez? El histórico delantero no quiere saber nada: "En ese caso se estarían burlando de todos. Lo que sí creo es que hay algunos directivos que están con la sangre en el ojo intentando hacer algo en contra del fútbol. Van a hacer las mil y una para que lo sancionen a River, estoy seguro. Pero repito: ojalá tomen conciencia y entiendan que River actuó en buena fe y la mayoría de los argentinos se dio cuenta de eso".

Ya en otra parte de la entrevista, más suelto, llegó la hora de hablar de fútbol y analizar lo que fue el último torneo en el fútbol argentino, el cual al equipo de Marcelo Gallardo se le escapó en la última fecha y terminó con Boca como campeón. "El torneo que teníamos que ganar, lo ganamos", dijo Pipino para luego seguir defendiendo a los suyos: "Da un poco de bronca, sí, porque en ese último partido a River no le dieron un claro penal… Hubo una serie de factores que ayudaron para que River no pudiera ganar ese título local que le falta a este ciclo tan exitoso. Pero no pasa nada, esto sigue".

Para cerrar, llegó la chicana para el eterno rival cuando le consultaron si esta estrella que consiguió el conjunto de Russo sanaba un poco la herida que se abrió el 9 de diciembre de 2018, cuando River le ganó la final de la Copa Libertadores al Xeneize: "No, dale, hablemos en serio. ¡Por favor! Me causa gracias pensar eso. Qué se yo... Es verdad que ellos ganaron el torneo y me parece genial que se pongan felices, pero ya está. Igual, me hubiese gustado que lo ganaran sin tanta polémica… Me parece que hubo condimentos que se dieron y que no dejaron que el título fuera tan dulce para Boca. Y bueno, así es el fútbol y estas definiciones se van a seguir dando mil veces más".

