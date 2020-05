La confesión de un ex Independiente: "Cuando me silbaron decidí irme"

Hizo inferiores y debutó en 2011 en la Primera de Independiente. Ganó la Copa Sudamericana 2017 en el Marcaná con Ariel Holan y al año siguiente la Suruga Bank.

Este 2020, lo encuentra en el Vasco da Gama, donde está a préstamo por un año. En una entrevista con Muy CAI habló sobre su salida.

"A lo último ya no estaba disfrutando. Mi relación con la gente no era la mejor y contra Fortaleza fui reprobado", contó.

"Ser silbado me molestó mucho y ahí tomé la decisión de irme. Fue en ese momento cuando me puse firme. Necesitaba un cambio", agregó.

Por otra parte, habló sobre la figura de Lucas Pusineri: "Es una persona muy noble. Recuerdo que antes del partido con Fortaleza me preguntó si quería jugar porque yo no lo había hecho en ningún partido. Le respondí que sí y me lesioné en el arranque, pero seguí en cancha porque quería darle lo mejor al equipo".

Por último, agregó: "No lo conozco mucho a Pusineri pero rescato que es frontal y que va siempre con la verdad. Está generando un clima en el vestuario que Independiente necesitaba".

