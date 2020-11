La incómoda pregunta que le hicieron a Messi tras ganarle a Perú

A paso firme avanza la Selección Argentina de Lionel Scaloni en las Elimiantorias rumbo al Mundial de Qatar que se jugará en 2022.

Las primeras dos fechas fueron victoria ante Ecuador y Bolivia, sumando ahora otro triunfo contra Perú y un empate frente a Paraguay que lo deja en el segundo puesto de la tabla detrás de Brasil.

Lionel Messi fue el que conocemos en Lima, cambiando un poco la imagen que dejó en la Bombonera no pudiendo sentirse del todo cómodo en la cancha.

El '10' fue quien se paró frente a los micrófonos tras el 2-0 a favor y en un momento, recibió una pregunta poco convencional.

"Una última cosa. Escuché mucha prensa argentina en la última semana. Y hay muchos matices. Algunos dicen que Argentina intenta, pero Messi de repente retrocede demasiado para llevar la pelota. Y se comenta que no es tan chico como cuando tenía 25 años. De repente no. ¿Tú cómo te sientes y qué le quieres dar a la Selección Argentina?", le dijo el periodista.

LEO MESSI: "Hicimos un grandísimo partido, este es el camino que tenemos que seguir". #EliminatoriasEnTyCSports. pic.twitter.com/DOI8fBdfAC — TyC Sports (@TyCSports) November 18, 2020

Él, como bien sabe hacerlo, gambeteó y se la sacó de encima: "Siempre que vengo acá es porque intento dar el máximo, porque me siento capacitado para poder hacerlo, poder seguir ayudando a este grupo, y poder seguir peleando por la camiseta me siento bien y si el técnico decide que esté, voy a estar. Si no, no. Pero me siento bien para seguir trabajando, seguir viniendo con el grupo y sumando partidos y victorias como éstas".

Lee También