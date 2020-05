La leyenda del Manchester United que le pegó a Tevez: "Me sentí decepcionado"

Carlos Tevez jugó siete años en la Premier League y en tres clubes diferentes: West Ham, Manchester United y Manchester City. Allí ganó nueve títulos y podría decir que tuvo la misma cantidad de polémicas durante su época en Inglaterra. En las últimas horas, una leyenda de la mitad de Manchester recordó los días del hoy capitán y Diez de Boca como jugador de los Diablos Rojos.

Gary Neville, uno de los jugadores más ganadores de la historia del United, no repasó de la mejor manera sus dos temporadas al lado del delantero argentino, que jugó dos temporadas y se marchó al eterno rival: Manchester City, donde estuvo cuatro años antes de fichar por la Juventus. Igualmente, el exdefensor subrayó en que su mala opinión sobre Tevez no se generó por su salida.

"Nunca tuve un problema con la gente que dejaba el club. David Beckham dejó el club, Cristiano Ronaldo dejó el club, Ruud van Nistelrooy dejó el club... Grandes, grandes jugadores. Pero había una manera de dejar el club y la forma de comportarse mientras estás allí. El problema que tuve con Tevez no fue que se fuera a jugar al Manchester City. Ese no fue el problema principal para mí. Fue la forma en que se desarrolló en los últimos meses. No me gustó", detalló.

Además, reconoció: "Vamos a ser claros aquí. Tevez, durante un año, con Ronaldo y Rooney, fue impresionante. Ese tridente de ataque de Rooney, Ronaldo y Tevez en su apogeo estaba fuera de este mundo". No obstante, agregó: "Lo que me molestó de Tevez fue que dejó de trabajar en su segunda temporada. Comenzó a sentarse en la mesa de kinesiología, empezó a llegar tarde para entrenar, comenzó a perder el tiempo", en una entrevista con Sky Sports.

Por último, sentenció: "Él estaba jugando en el club y yo no podía soportar eso, particularmente por ser como era en ese momento, que era una persona feroz del Manchester United que nunca pensó en otra cosa en mi vida, solo el United todos los días. Me sentí decepcionado porque, como profesional, no actuó de la manera correcta".

Lee También