La reacción de Fantino al caso Villa: "Me provoca una ira, un asco"

La denuncia de Daniela Cortés que realizó ayer a la noche a través de su cuenta de Instagram a sorprendido a todos.

En casi unánime el repudio que se ha generado en las últimas horas hacia Sebastián Villa, quien este martes se habría recluido en la casa de Juan Fernando Quintero.

Las reacciones han sido de todo tipo. Ha habido en las redes sociales y hasta en la televisión argentina. Así ha sido el caso de Alejandro Fantino.

El conductor, reconocido fanático de Boca, demostró todo su descontento a la hora de presentar la noticia en el noticiero de América TV.

"Es un tema tremendo, terrorífico. Creo que yo creo que hay que tocar hasta los últimos detalles. Hay que hacerlo saberlo, hay que conocerlo, hay que desenmascarar a Villa si esto realmente se comprueba", enfatizó.

Por último, detalló: "Me ha dejado paralizado y me provoca una ira, un asco que voy a tratar de controlar para que esto no termine mal".

+ El video:

Caso Villa: la denuncia por violencia de género que paraliza a Boca#FantinoALaTarde con @fantinofantino #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/oGwZaI9SRv — América TV (desde ��) (@AmericaTV) April 28, 2020

