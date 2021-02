La reflexión de Ruggeri tras la muerte del 'Morro' García: "Nosotros dejamos de jugar..."

El fútbol rioplatense se encuentra de luto tras el fallecimiento de Santiago García, delantero de Godoy Cruz.

El uruguayo decidió terminar con su vida a los 30 años, en medio de un tratamiento psiquiátrico contra una depresión que lo azotaba.

Enseguida se puso en tela de discusión el trato que los clubes le dan a sus jugadores una vez que deciden dejar de contar con ellos.

Esta tarde, en ESPN F90, Oscar Ruggeri brindó su tan esperada opinión acerca de la muerte del Morro y apuntó directamente al acompañamiento que se le debe dar a los profesionales durante y después de finalizar su carrera.

"Estoy escuchando a muchos de los que salen a hablar. Está muy bien, nosotros no tuvimos la posibilidad de contar con profesionales, no existía nada cuando jugábamos. Lo que les quiero decir a todos es que mientras jugamos tenemos la posibilidad de golpear e ir a hablar con alguien. Cuando dejamos, no lo tenemos más. Nos quedamos en casa. No encontrás el lugar, y andás preguntándote qué hacer. No nos enseñan, no estamos preparados, es lo que más nos cuesta", sentenció.

Los hinchas de Godoy Cruz despiden a su ídolo en Mendoza a la espera del traslado del cadáver a Uruguay, su país natal.

#ESPNF90 �� | ESPN



"NO ESTAMOS ACOSTUMBRADOS"



El mensaje del Cabezón Ruggeri sobre la soledad que sufren los futbolistas y la falta de contención por parte de los clubes. pic.twitter.com/TDFP9xtOLr — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) February 8, 2021

Lee También