La vieja confiable línea de cuatro: el posible XI de River ante São Paulo

Hoy tenemos a 5 equipos argentinos jugando la Copa y es lo único que importa. Hoy somos felices ����



➡ 17 hs: Racing vs. Nacional

➡ 19 hs: San Pablo vs. River

➡ 19 hs: Defensa y Justicia vs. Delfín

➡ 21 hs: Libertad vs. Boca

➡ 23 hs: Guaraní vs. Tigre



QUÉ HERMOSO DÍA �� pic.twitter.com/YxtEvnwDYj