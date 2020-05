Lammens sobre la vuelta del fútbol: "Yo creo que antes de fin de año"

Alberto Fernández nos ilusionó a todos al mencionar que capaz podíamos comenzar a disfrutar el fútbol por la televisión, desde casa.

Pero fue Matías Lammens, ministró de Turismo y Deportes, quien explicó sus palabras: "Cuando el presidente se refería a eso, hacía alusión a que todavía falta para que vuelva el fútbol. La respuesta tenía que ver con eso. Hoy la verdad que el escenario para que vuelva el fútbol uno todavía siente que es lejano".

Luego, agregó: "Más allá de las decisiones que tomemos con las autoridades sanitarias, los planteles no están ni entrenando. Con lo cual, una vez que decidamos que pueden volver a entrenarse, tienen que tener por lo menos un tiempo determinado, un tiempo de pretemporada. Los jugadores hace 40, 45 días están encerrados en sus casas".

Sobre tener una fecha más específica aclaró: "Seguramente tendré una reunión esta semana para trabajar en el protocolo. No sólo para el fútbol, sino también para otros deportes que están pidiendo volver a practicar. Es probable que el día lunes tenga alguna visibilidad sobre los tiempos".

Además, dijo creer que "tenemos que estar en condiciones de hacerlo antes de fin de año" y comparó: "Otras ligas ya lo están haciendo".

Para finalizaro, declaró: "Ya lo dijo ayer el Presidente también, hay que ir pensando en la posibilidad de testeos a los jugadores una vez que se normalice todo un poco más. Esta situación era totalmente impensada hace un par de semanas porque la cantidad de testeos no era masiva y no había posibilidades de hacerlo. Pero teniendo los medios, me parece que podemos pensar, con un protocolo muy exigente y estricto, en que se empiecen a normalizar las actividades".

