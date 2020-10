Leao Butrón niega todo: "En el fútbol ya no existe la camita"

Alianza Lima vive un difícil momento. Los resultados no se le vienen dando y el juego no convence ni a los hinchas ni a los futbolistas, que no pueden plasmar bien la idea.

Uno de los más señalados, en este sentido, es Mario Salas. El chileno deja mucho que desear no solo por sus partidos, sino también por sus acciones y por sus declaraciones.

Se dice, también, que hay un grupo de jugadores que estarían conspirando en contra del entrenador. Los acusados son Leao Butrón y Rinaldo Cruzado.

Imperdible charla con @Leaobutron esta noche en #Espnfcperú habla fuerte y claro. No se lo pierdan 8pm Espn2 pic.twitter.com/pIP2zUl73m — Erick Osores (@erickosoresp) October 25, 2020

Este domingo, en ESPN, el arquero negó todo. Explicó el gol que se comió contra Cienciano y cerró cualquier vínculo entre ese error y las especulaciones.

"Acepto que fallé ante Cienciano, pero nunca voy a aceptar a gente ignorante que dice que Rinaldo y yo estamos haciendo la camita o que no queremos ganar. Eso es de gente ignorante. En el fútbol ya no existe la camita. Las críticas, bienvenido sea", señaló.

Así, Butrón habló de lo que se le acusa y habló fuerte. Mañana no estará contra Ayacucho. Igual, Alianza Lima necesita ganar urgentemente ¡A despertar!

