Liberman subió foto de Maradona por Navidad, lo criticaron y lanzó: "Yo brindo por quien quiero"

Ayer se cumplió un mes del fallecimiento de Diego Armando Maradona, máximo ídolo popular de la Argentina.

El 10 nos dejó a los 60 años luego de sufrir un infarto que fue demasiado incluso para el esfuerzo de los médicos.

En las navidades, miles de argentinos y fanáticos de fútbol de todas partes del mundo recordaron las hazañas de Pelusa.

Hubo quienes, también, elevaron su copa al cielo a las 00.00 del 25 de diciembre para brindar por quien supo ser su ídolo.

Uno de ellos fue Martín Liberman, quien compartió una imagen con el ídolo de la Selección Argentina en su cuenta de Twitter.

El periodista fue criticado por confesar su amor por Diego y el contraatacó con una respuesta de galera y bastón: "Primero no festejo la navidad. Segundo, yo brindo por quien quiero. No necesito hacer pública a mi familia para que a usted le parezca más humano. Ocúpese de su vida y no me siga". ¡Te bancamos!}

Lee También