Erinson Ramírez reveló conversación que tuvo con Claudio Pizarro

Erinson Ramírez de buena temporada en UTC de Cajamarca, fue contratado por Deportivo Municipal y volverá a ser dirigido por Franco Navarro. El extremo de 22 años quien también jugó por Alianza Lima, reveló que tuvo una conversación con Claudio Pizarro.

"Ha visto mis jugadas, y quien sabe más adelante me puede llevar a Alemania. He conversado en video llamada con el (Claudio), y me ha pedido que vaya por el camino correcto”, indicó Erinson en entrevista en 'Match Deportes'.

Debido a su desempeño en UTC, Erinson tuvo otras ofertas, una de ellas de Sporting Cristal: “Hubo un acercamiento entre mi representante con los de Cristal, pero no quise esperar y opté por Municipal, con el profesor Navarro. Hay opciones en el extranjero, pero le he dicho a mi representante que deseo quedarme un año más para estar bien mentalmente, y no regresar al año”.

Erinson Ramírez terminó la temporada 2020 disputando disputando 22 partidos, 18 de ellos como titular anotando 8 goles, siendo su mejor promedio en cuanto a minutos jugados y tantos desde su debut con Alianza Lima el 2016.

