Sigue estallando todo en Dimayor: "El contrato del VAR se hizo a dedo"

Las cosas en la Dimayor siguen de mal en peor y tras la no llegada del dinero de los derechos internacionales, el cual se prometió para septiembre del año y todavía no han llegado a las arcas de los equipos, estalló todo y ya se ve una clara disidencia que quiere el cambio en la presidencia de la entidad ya que son varios los equipos que no están de acuerdo con la gestión del actual mandatario, Jorge Enrique Vélez, quien llegó al cargo ya hace dos años.

La promesa incumplida ha abierto heridas entre los dirigentes de los clubes y ya son varias voces que están sacando los 'trapitos al sol' de cómo se ha manejado el fútbol colombiano. Ya en días pasados, el máximo dirigente del Cortuluá, Ignacio Martán, había dicho: "Las puertas del Gobierno están cerradas mientras la Dimayor nos sigue mintiendo. Nos han mentido con el dinero de la televisión internacional, nos dijeron que en noviembre y nada, nos dijeron que en unos meses y nada. Nos van a seguir mintiendo por que no va a pasar nada".

El presidente de La Equidad denunció que el contrato del VAR en Colombia no pasó por el conducto regular que debía tener.

Ahora, en medio de la crisis financiera por el Covid-19 y los malos manejos de algunos clubes, el presidente de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga, hizo una grave denuncia que compromete bastante la gestión de Vélez. "Creemos que la contratación de Mediapro (firma encargada del VAR em Colombia) se hace de manera irregular. Hay una comisión de mercadeo que es la debe analizar y estudiar todas las contrataciones de Dimayor y el presidente no pasó por allí este contrato, lo llevó directamente a la asamblea. En la Asamblea hizo uso de su poder dominante con las mayorías para conseguir la aprobación", dijo Zuluaga, en entrevista con Red+ Noticias.

Le piden la renuncia: Carlos Zuluaga, presidente de Equidad����, afirmó que tanto él como 10 dirigentes más han pedido la renuncia del presidente de la Dimayor:

"A Jorge Enrique Vélez le estamos solicitando amablemente que dé un paso al costado", expresó a Caracol Radio. pic.twitter.com/uGBTHN64Wj — El Balance Deportivo (@elbalancedeport) April 13, 2020

Y agregó: "Yo hice un salvamento de voto donde dejo expresamente consignado que era una firma que venía de una investigación en España, que muy posiblemente tenga investigación en Estados Unidos. Hoy estamos viendo la noticia de lo que sucede con este contrato. Además, hay que ser concretos: ya tenemos una experiencia con quien está detrás de Mediapro en la contratación del mismo canal Win, entonces para mí pasa también por la confianza, a mí no me da confianza este tipo de contrato con este tipo de organizaciones".

Finalmente, dijo que próximamente se debe hacer una evaluación de la gestión en la Dimayor: "Definitivamente, considero que hay dos puntos con vital importancia en este momento para tratar. El primero es la financiación para poder salir de la situación difícil en la que se encuentran la mayoría de los clubes profesionales, sobre todo para el pago de nóminas ahora que no hay ingresos. El segundo es hacer una evaluación de lo que ha sido la presidencia en estos dos años de la Dimayor".

