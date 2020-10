Liga de Quito y una decisión que podría beneficiar a River

El próximo 20 de octubre, River Plate y Liga Deportiva Universitaria de Quito se encontrarán frente a frente en el marco de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Y será un partido realmente importante.

Sucede que los ecuatorianos arribarán a este compromiso en el primer lugar del Grupo D, mientras que el Millonario lo hará como escolta. Como consecuencia de ello, los equipos, ambos clasificados, dirimirán el orden de la zona.

De todas maneras, Pablo Repetto, director técnico uruguayo de Liga de Quito, aseguró que analiza guardar a algunos jugadores en el partido contra River, evitando lesiones o suspensiones pensando en los demás compromisos del Albo.

"Antes de jugar contra River nos tocará disputar dos partidos por la liga local. Somos conscientes de que tenemos la posibilidad de quedar primeros pero al mismo tiempo ese partido no nos puede perjudicar para el futuro", comenzó afirmando.

"Lo digo por casos puntuales de jugadores que tienen riesgos de suspensión o que lleguen con una sobrecarga después de los compromisos a nivel local", profundizó Repetto sobre el partido contra River en declaraciones brindadas a 'La Red'.

"Esto no necesariamente significa que no vayan a jugar pero sí pondremos sus casos en la balanza a la hora de definir el equipo", concluyó Repetto, analizando un contexto global de Liga de Quito y no solamente el duelo contra River.

